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النهضة: برنامج المترشح حساني يتوافق مع طموحات الجزائريين

20 أوت 2024 ()

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نظمت حركة النهضة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، نشاطا جواريا لفائدة مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بهدف تحفيز المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الواسعة والقوية في الانتخابات الرئاسية يوم 7 سبتمبر المقبل، ودعم مترشحهم والالتفاف حول مشروعه.

وخلال النشاط المنظم تحت إشراف مديرية الحملة الانتخابية لمرشح حركة مجتمع السلم للجزائر العاصمة، في إطار اليوم السادس من الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، أبرز الأمين العام للحركة، محمد ذويبي أهمية اللقاء المباشر مع المواطنين وتحسيسهم والاستماع الى انشغالاتهم، داعيا إلى "المشاركة القوية والواسعة في الاستحقاق المقبل".

وأكد الأمين العام للحركة أن البرنامج الانتخابي لحساني شريف "يتطابق مع برنامج الحركة نظرا لانتمائهما لنفس المدرسة والمنهج الفكري"، كما أنه "يتوافق مع طموحات الجزائريين، لاسيما وأنه يهدف إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وتخفيض نسبة البطالة ومعدل التضخم فضلا عن رفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

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