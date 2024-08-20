يستعيدون جثثهم بعد أن قتلوهم

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن التقديرات الأولية تشير بخصوص مقتل خمسة على الأقل من بين الأسرى الصهاينة الستة الذين أعاد الاحتلال الهمجي جثثهم الليلة الماضية من خانيونس جنوبي قطاع غزة، تشير إلى أنهم قتلوا اختناقًا داخل نفق كانوا محتجزين فيه، نتيجةً لهجوم شنه جيش الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن شبكة "قدس"، أن الأدلة التي عُثر عليها الليلة الماضية دعمت الفرضية التي لم يتم تأكيدها بشكل نهائي بواسطة معهد الطب الشرعي في أبو كبير الذي يعمل على الوصول إلى أسباب الوفاة.

وبحسب التقديرات، فإن الأسرى اختنقوا بسبب الحريق الناتج عن هجوم صهيوني على موقع بالقرب من النفق، مما أدى إلى تسرب ثاني أكسيد الكربون إلى النفق بشكل قاتل، الأمر الذي تسبب في مقتل الأسرى وحراسهم من فصائل المقاومة، بحسب المزاعم الصهيونية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق بالأمس، العثور في قطاع غزة على جثث ست أسرى خلال عملية نفذها بالاشتراك مع الشاباك.