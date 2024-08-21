"أوندا": تسهيلات للفنانين للاستفادة من المساعدة الاجتماعية

أطلق الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة "أوندا"، أمس الثلاثاء، خدمة جديدة عبر الإنترنت تهدف لتبسيط طلبات الاستفادة من المساعدة الاجتماعية لفائدة المبدعين والفنانين الأعضاء المنخرطين في الديوان .

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تأتي "في إطار استراتيجياته الرامية إلى عصرنة الخدمات المقدمة وتخفيف الإجراءات الإدارية المصاحبة"، حيث بات بإمكان الأعضاء تقديم طلباتهم للاستفادة من "منحة الإغاثة" عن بعد و"بكل سهولة وسرعة وفعالية".

والغرض من "منحة الإغاثة" - حسب ذات المصدر - هو تغطية التكاليف التي تتطلبها الحالة الصحية للعضو المساهم، كليا أو جزئيا، بشكل مؤقت،والنقل بسيارة إسعاف أو طائرة، والتحليل والاستكشاف البيولوجي والشعاعي، وأيضا إعادة التأهيل الوظيفي، والأطراف الاصطناعية، والعلاجات الحرارية المتعلقة بالمرض، وتوفير المعدات المتخصصة، وكذا تكاليف المستشفى والتي تصل إلى حد 100.000 دج في السنة.

وقد تغطي منحة الإغاثة التكاليف الأخرى التي تتطلبها الأحداث أو المواقف الاستثنائية، بعد الموافقة المسبقة من اللجنة، حيث يمكن منح بدل الإغاثة، مساعدة مباشرة لا ينبغي أن تتجاوز قيمتها 200.000 دج في السنة.