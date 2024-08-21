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مجتمع

حوادث المرور: 9 وفيات خلال يوم واحد

21 أوت 2024 ()
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كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. 

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 4572 تدخلا بمعدل تدخل كل 18 ثانية.  وبالنسبة لحوادث المرور، فقد سجلت ذات المصالح، 199 تدخلا، أسفر عن تسجيل 09 وفيات 269 جريحا.

أما بالنسبة لحوادث الغرق، فقد سجلت مصالح الحماية، 1205 تدخلات تم من خلالها إنقاذ 908 أشخاص فيما تم تسجيل حالتي وفاة على مستوى الشواطئ، وذلك بكل من ولايتي بجاية وبومرداس، فيما لم يتم تسجيل أي حالة غرق بالمجمعات المائية.

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