شحن أول حمولة من الـ "فيول" إلى لبنان

شرعت شركة سوناطراك، أمس الثلاثاء، في شحن أول حمولة من مادة الفيول إلى لبنان، وذلك تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفق بيان لذات الشركة، صادر اليوم، فإن "المبادرة تأتي لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر ولبنان."

وتقدر الشحنة، التي تم تجهيزها في ميناء سكيكدة البترولي، -حسب المصدر ذاته- بحوالي 30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى، وستُشحن إلى لبنان عبر ناقلة الفيول إينيكر، التابعة لمجمع سوناطراك والتي ستنطلق يوم غد الخميس باتجاه لبنان.

وأشار بيان سوناطراك، أن "العملية تهدف إلى الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف الصعبة، من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".

كما تترجم هذه المبادرة "التزام سوناطراك الراسخ، بدعم قرارات الدولة الجزائرية، وتعزيز الروابط الأخوية مع لبنان، مما يعكس روح التعاون والتضامن بين البلدين"، تختم الشركة.