موجة حر شديدة وأمطار رعدية بعدة ولايات

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من استمرار موجة الحر الشديدة بعدد من ولايات الجنوب الجزائري، في وقت تشهد فيه مناطق غربية وداخلية للوطن تساقط أمطار رعدية معتبرة.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، ذكرت أن درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة تحت الظل خلال الظهيرة، و 39 ليلا طيلة نهار اليوم الأربعاء بولايات أدرار، تيميمون، برج باجي مختار وإن صالح.

وفي تنبيه له أيضا، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية كذلك، من تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل على ولايات سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، تيارت، الجلفة، تندوف، برج باجي مختار وعين قزام.