رئاسيات: برنامج اليوم السابع من الحملة الانتخابية

تتمثل أجندة اليوم السابع من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر فيما يلي:

-مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف ينزل ضيفاً على فوروم جريدة "المجاهد" (10:00 سا)، ثمّ ينشّط تجمعين شعبيين بولايتي تيزي وزو وبجاية.

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة "محمد الشبوكي" بولاية تبسة (17:00 سا)

- تجمع شعبي لجبهة المستقبل بولاية عنابة (10:00 سا) وآخر بولاية قسنطينة (17:00 سا)

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بدار الثقافة لولاية تيميمون (09:30 سا) وآخر بدار الثقافة بحاسي القارة في ولاية المنيعة (17:30 س)

- تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الثقافة "علي زعموم" لولاية البويرة (09:30)

- تجمع شعبي لحزب جبهة الجزائر الجديدة بقاعة المحاضرات "ميلود طاهري" بولاية سوق أهراس (16:00 سا)

- تجمع شعبي لحزب الفجر الجديد بقاعة "الصومام" بولاية جيجل (10:00 سا).