شرفة يأمر بإسراع وتيرة توسعة السد الأخضر

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، على "ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز العمليات الأساسية لبعث وتوسيع السد الأخضر المبرمجة لسنتي 2023 و2024، لاسيما ما تعلّق بالغرس ونقاط حشد المياه وفتح المسالك، وأشغال التهيئة وكذا الشروع فورا في تحضير برنامج العمل الخاص بسنة 2025".

جاء هذا خلال إشراف الوزير، أمس، حسب ما أفاد به بيان للوزارة على اجتماع عمل خصص لتقييم مدى تجسيد مختلف العمليات المسجلة في إطار إعادة بعث وتوسيع السد الأخضر لسنتي 2023 و2024، وكذا تحضير البرنامج المسطر لسنة 2025، حيث نوه بالأهمية التي يكتسيها "هذا المشروع الهام الذي يندرج ضمن أولويات السلطات العليا للبلاد نظرا لأبعاده البيئية والاقتصادية.

كما ذكر المسؤولين على إنجاز هذا المشروع الهام "بضرورة إدراج المؤسسات الصغيرة والمصغرة المحلية لتسريع وتيرة الإنجاز". وعلى صعيد آخر، ثمّن الوزير "المجهودات المبذولة من قبل إطارات وأعوان قطاع الغابات للوقاية ومكافحة الحرائق والمحافظة على الثروة الطبيعية الوطنية".