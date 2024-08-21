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مجتمع

17 جريحا في احتراق عدادات كهرباء في تيزي وزو

21 أوت 2024 ()
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سجلت مصالح الحماية المدنية، حريق عدادات كهربائية بولاية تيزي وزو خلف 17 جريحا ، حسب ما أفاد به بيان للهيئة المذكورة، اليوم. 

وحسب المصدر ذاته، تم إخماد حريق خزانة تضم 15 عدادا كهربائيا على مستوى عمارة تتكون من 5 طوابق بحي RHP  في حدود الساعة الحادية عشرة ودقيقتين سهرة أمس ، ببلدية تادمايت التابعة إقليميا لدائرة ذراع بن خدة ومنع انتشار الحريق ليتم نقل 17 شخصا من بينهم 02  من قبل الحماية المدنية لهم ضيق في التنفس إلى العيادة متعددة الخدمات بتادمايت وتحويل 09 أشخاص من العيادة إلى المستشفى الجامعي بتيزي وزو.

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