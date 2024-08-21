توقيف عناصر دعم للإرهاب وحجز كوكايين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم، عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أوت 2024، في كامل التراب الوطني.

وفي بيان لذات الوزارة، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (14) عنصر دعم للجماعات الإرهابية، -في اطار مكافحة الارهاب - خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي محاربة الجريمة المنظمة، يضيف البيان "تم توقيف (51) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال (01) قناطير و(06) كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (40) كيلوغراما و (259) غراما من مادة الكوكايين و(861 69) قرصا مهلوسا".

وفي سياق آخر أفادت وزارة الدفاع الوطني، أنه 'تم توقيف (414) شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي، وضبط (24) مركبة و(71) مولدا كهربائيا و(37) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وتابعت "تم توقيف (41) شخصا آخر وضبط (06) بنادق صيد و(04) مسدسات آلية و(4700) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (368) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

فيما تمكن حراس السواحل –وفق البيان- من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (106) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف (296) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.