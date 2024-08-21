تذبذب التزويد بالماء الشروب بولايتين

كشفت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الأربعاء، أنه سيكون تذبذب في التزويد بالماء الشروب ببعض بلديات العاصمة وتيبازة.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، "تعلم سيال زبائنها عن برمجة شركة "مياه تيبازة " أشغال على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة ابتداء من اليوم الأربعاء 21 أوت 2024 على الساعة 14:00 إلى غاية يوم الجمعة 23 أوت 2024 على الساعة 14:00، ما سيتسبب في انخفاض الإنتاج بـ 40000 متر مكعب خلال هذه الفترة".

وخلال هذه الأشغال، يضيف البيان، أنه "سيتم تسجيل تذبذبات في برنامج التوزيع على مستوى ولاية الجزائر بكل من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، المعالمة، زرالدة، السويدانية (بلوطة) والحمامات".

كما سيعرف برنامج التوزيع تأخرا بلديات ولاية تيبازة بكل من القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون، خميستي، سيدي راشد، حجوط، مراد وتيبازة.

وختم البيان "نعلم زبائننا القاطنين بالبلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا، بداية من يوم السبت 24 أوت 2024 بعد عودة الإنتاج بالطاقة الإجمالية لمحطة تحلية مياه البحر فوكة وامتلاء الخزانات الرئيسية".