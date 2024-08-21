أوامر لتوسيع توزيع آلات الدفع الإلكتروني

شدد وزير المالية لعزيز فايد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المشتركة، وخاصة تلك المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وأشار إلى أنّ تسريع رقمنة الخدمات المالية يمثل أولوية استراتيجية للحكومة.

الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه أمس فايد، حسب بيان الوزارة، وحضره كريم بيبي تريكي، وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وصلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، تناول محورين رئيسيين، أولهما متابعة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وقد قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضا شاملا عن التقدم المحرز حتى الآن، مسلطا الضوء على الإنجازات والتحديات التي لا تزال قائمة لضمان الانتقال الفعّال نحو وسائل الدفع الإلكتروني.

وركّز المحور الثاني على تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بين التجار، وفي هذا السياق، أكد وزير المالية على ضرورة تسريع نشر هذه الأجهزة لدى التجار، معتبرا أنّ هذه الخطوة تعد مؤشرا أساسيا على نجاح جهود تحديث القطاع، مضيفا أنّ توفر البطاقات البنكية وأجهزة الدفع الإلكتروني يعد عنصرا حاسما لنجاح هذه العملية، داعيا جميع الفاعلين في القطاع إلى دعم هذا التوجه الرقمي وتسهيل وصول الجمهور إلى هذه الأدوات.