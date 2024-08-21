تأهيل "مؤقت" لملعب تشاكر

حصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم على موافقة "الكاف" على تأهيل "مؤقت" لملعب الشهيد مصطفى تشاكر بمناسبتي استقبال مولودية الجزائر وشباب بلوزداد لكل من واتانغا الليبري وليوبار الكونغولي في إياب الدور التمهيدي من رابطة الأبطال الإفريقية.

وكانت "الفاف" قد تقدمت بطلب عاجل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تأهيل ملعب مصطفى تشاكر بعد أن شرحت ظروف طلب نقل المبارتين من ملعب نيلسون مانديلا واستحالة الانتقال لملعب 5 جويلية سبب تدهور أرضية ميدانه هو الأخر.

ولم يكن ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة مؤهلا للمنافسة القارية بسبب عدد من التحفظات الموجودة عليه ومنها المتعلقة بتحطيم جزء من كراسي الملعب منذ مباراة مولودية الجزائر وشباب الزاوية في كأس الجزائر شهر مارس 2023 ووافقت "الكاف" على طلب التأهيل المؤقت للملعب بمناسبة مبارتي المولودية (22 أوت) والشباب (24 أوت) في انتظار رفع كل التحفظات من أجل تأهيله بشكل نهائي.

وأشار مصدر عليم بأن والي ولاية البليدة كان وافق على استقبال المبارتين بملعب تشاكر (لكنه اشترط بالمقابل عدم حضور الجمهور.

وأضاف ذات المصدر بأن إدارة شباب بلوزداد طلبت الترخيص بحضور ولو محدود لأنصارها في مواجهة ليوبار الكونغولي وقد أبدى الوالي بعض الليونة في الموافقة على عكس ما هو الحال بالنسبة لمولودية الجزائر على أساس أن جمهورها كان وراء تحطيم الكراسي في الملعب و إدارة الرئيس حكيم حاج رجم لم تبادر بتعويض الخسائر وأكثر من هذا لم تقم حتى بتوجيه رسالة اعتذار على سلوك جمهورها.