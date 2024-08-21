نور الدين البشير رئيسا لاتحاد سيدي أمحمد بن علي

انتخب مساء أمس الثلاثاء نور الدين البشير رئيسا للنادي الهاوي لاتحاد سيدي أمحمد بن علي الناشط في الجهوي الأول رابطة وهران،وهذا بعد انعقاد الجمعية الانتخابية الثانية التي احتضنتها قاعة البلدية التي غصت بمحبي الفريق الأرناوي الذي أنشئ عام 1948.وقد فاز الرئيس الجديد بكل الأصوات،حيث كان المرشح الوحيد لهذا المنصب.علما بأن البشير هو ابن الفريق الذي عمل ككاتب عام له منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة،وله خبرة واسعة في ميادين الكرة.كما تشكل المكتب الجديد للنادي الهاوي من السادة تاقدايت نورالدين،بن حتشي يوسف،زروقي اسماعيل،ميزاني نسيم، بوزياني نور الدين،وبوبكر عبد الله.

وفي حديث مقتضب ل"الخبر"كشف الرئيس الجديد أنه سيعمل سويا مع مكتبه،ويحاول تشكيل مكتب مسير لفرع كرة القدم،كون في السنوات الماضية مكتب النادي هو من كان يسير الفريق.

ولقيادة سفينة "لياسار" اتصل المكتب المسير بابن الشلف المدرب ابراهيم حبار الذي يعرف الفريق جيدا كونه دربه في تسعينيات القرن الماضي،والعمل على قدم وساق بغية انتداب لاعبين في المستوى للعب الأدوار الأولى،علما أن هذا الموسم الفريق سيدعم كلية من قبل السيد حساين بن علي الرئيس الشرفي.