برج بوعريريج: حجز كمية من الكوكايين والمهلوسات

وضعت فرقة البحث و التدخل لأمن برج بوعريريج حدا لنشاط مسبوقين قضائيا، متهمين بترويج المخدرات، و حجزت 1060 قرص مهلوس، و 120 غرام من الكوكايين ، إضافة الى 76 قرص من نوع اكستازي.

كما سمحت ذات العملية بحجز مبلغ 32 مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم، وحسب مصادرأمنية، العملية جاءت اثر ورود معلومات عن نشاط مشتبه به بترويج المخدرات، أدى إلى وضع خطة سمحت بتوقيف المتهم و حجز الكمية المذكورة أعلاه، و أحالته إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج بتهمة و حيازة وتخزين المخدرات الصلبة اكستازي و الكوكايين والمؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة مع العود، بينما لا يزال شريكه في حالة فرار.