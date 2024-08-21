4 مجازر في غزة و"القسام" تفجّر نفقا مفخخا

في اليوم الـ 320 للحرب على غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب الاحتلال 4 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 50 شهيدا و124 مصابا خلال 24 ساعة الأخيرة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 40 ألفا و223 والمصابين إلى 92 ألفا و981 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهتها، قالت كتائب القسام اليوم الأربعاء إنها فجرّت نفقا فخخ مسبقا في قوة للاحتلال وأوقعت عناصرها "بين قتيل وجريح غرب مدينة حمد شمالي خان يونس"، إلى جانب استهدافها دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين "105 شرق دير البلح.

سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبيل مغادرة الدوحة إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وافق على الصفقة، في حين أكد نتنياهو أنه لن يقبل أي صفقة تنص على وقف إطلاق النار، وشدد على رفض الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا.

وفي المقابل قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقترح الصفقة الذي عُرض عليها مؤخرا يشكّل انقلابا على ما وصلت إليه الأطراف في جويلية الماضي.