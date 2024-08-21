تلمسان: تفكيك جماعة أشرار وحجز مخدرات

أطاحت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان بشبكة إجرامية منظمة اختصت في جرائم التهريب والمتاجرة بالمخدرات (القنب الهندي).

العملية تمت، حسب بيان مصالح الأمن اليوم، على إثر معلومات مكنت المصلحة من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و48 سنة، مع حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بأكثر من 18 كلغ (قنب هندي)، بالإضافة إلى 120 قرص مهلوس وسيارتين وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير ومبلغ مالي وهواتف نقالة. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي قدم الأطراف بموجبه أمام نيابة الاختصاص.