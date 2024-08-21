المسيلة: فتح الطريق الاجتنابي لبوسعادة

تم بولاية المسيلة وضع حيز الخدمة للطريق الإجتنابي الشرقي لمدينة بوسعادة، الرابط بين الطريقين الوطنين رقم 46 و 08، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء من مدير الأشغال العمومية بالولاية، محمد بلحمزي.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "هذا المشروع الذي يربط بين ثلاث بلديات وهي أولاد سيدي إبراهيم و بوسعادة ليصل إلى حدود بلدية الحوامد، على مسافة 15 كلم، كلف الخزينة العمومية 2.5 مليار دج، وسيمكن هذا الإنجاز الجديد مستعملي الطريق من استغلاله لتجنب الدخول إلى مدينة بوسعادة، خاصة المتوجهين نحو الولايات الجنوبية الشرقية للوطن على غرار بسكرة وأولاد جلال و الوادي عبر الطريق الوطني رقم 46، و كذا المتوجهين شمالا نحو العاصمة عبر الطريق الوطني رقم 08، مما سيسمح لهم بتفادي الاختناق المروري وسط مدينة بوسعادة خاصة في أوقات الذروة".

وأضاف نفس المصدر "هذا المشروع الاستراتيجي الذي يترجم مجهودات الدولة، يعد مكسبا للولاية المنتدبة بوسعادة، وسيمكن من خلق حيوية كبيرة مستقبلا، خاصة من الجانب الاقتصادي باعتبار أن الطريق معروف بحركة تنقل المسافرين وشاحنات نقل السلع من وإلى عديد الولايات".