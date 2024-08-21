فوز 6 جزائريين في جائزة "وعي" الصحية بالسعودية

فاز 6 مشاركين جزائريين في جائزة "وعي" بالسعودية، التي تنظمها وزارة الصحة السعودية لدعم وتشجيع المهتمين بالتوعية الصحية في العالم العربي.

وجاء التألق الجزائري في الطبعة السادسة للجائزة، باسم كل من الطالب محمد الأمين بن دادي في فئة التصوير الإعلاني (للطلاب)، محسن دحمون الهادي في فئة الأنفوغرافيك (أفراد)، في حين فاز كل من ياسمين حمودي وعبد القادر رشدي باكو بجائزة فئة الأنفوغرافيك (للطلاب)، فيما شهدت فئة الفيلم القصير (للطلاب) فوز إلياس ولد منور بإحدى جوائزها وخيرات أحسن في فئة اللقطات الطولية.

وأشرف على تكريم الفائزين، خلال الحفل الختامي الذي أقيم مساء الإثنين بالرياض، وزير الصحة السعودي، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، بحضور وزير التعليم، يوسف بن عبد الله البنيان، وكل المساهمين في التوعية الصحية في المجتمع السعودي.

وتشمل موضوعات الموسم السادس لهذه الجائزة عدة مواضيع تتعلق أساسا بالنشاط البدني، الأمراض المعدية وغير المعدية، حوادث المرور، الإسعافات الأولية، والإدمان.

وقد بلغ إجمالي جوائز "وعي" أكثر من مليون ريال سعودي بالإضافة إلى "جائزة الجمهور"، وهي جائزة مستقلة عن لجنة التحكيم تمنح لأعلى 10 مشاركات تصويتا من قبل الجمهور عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

للإشارة، تحظى جائزة "وعي" بمشاركات واسعة على المستوى المحلي والعربي، وقد كرمت خلال مواسمها الماضية أكثر من 300 مهتم بالتوعية الصحية، سعيا لـ "تعزيز الوقاية ورفع الوعي للإسهام في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مختلف المخاطر الصحية".