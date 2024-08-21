مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة.

وتناول الاجتماع وفق بيان لمصالح الوزير الأول، عروضا ومراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات النقل والمناجم والمالية، كما تناول بالبحث والدراسة موضوع تحسين استغلال الخدمات الجوية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية للبلاد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما استمع أعضاء الحكومة، وفق ما جاء في البيان إلى "عرض حول مدى تقدم مشروع منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور بولاية بجاية، وذلك -في إطار متابعة تجسيد المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة الكبرى، التي أقرها السيد رئيس الجمهورية- حيث سجلت التقدم الحاصل في تجسيد هذا المشروع الهام وفق المراحل الزمنية المحددة، نظرا لدوره في تثمين الموارد المنجمية الوطنية ومساهمته المنتظرة في تنويع الاقتصاد الوطني و آثاره الإيجابية في خلق مناصب عمل".

وخلال الاجتماع قامت الحكومة بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتعزيز الإطار التنظيمي لحركة المرور عبر الطرقات لضمان سلامة الأشخاص والبضائع" فيما تم الاستماع إلى "عرض حول التقدم الحاصل في عملية تفعيل النظام المدمج للتسيير الميزانياتي والمحاسبي، الذي يعتبر أحد أبرز محاور إصلاح حوكمة المالية العمومية التي اقرها رئيس الجمهورية".