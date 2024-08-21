خنشلة: اكتشاف واسترجاع نقيشة أثرية ببلدية لمصارة

تم ببلدية لمصارة ولاية خنشلة اكتشاف واسترجاع نقيشة حجرية قديمة ليبية، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء من المدير المحلي للثقافة والفنون محمد العلواني.

وأوضح ذات المسؤول أن "عملية الاكتشاف والاسترجاع التي تمت يوم أمس الثلاثاء تجسدت بناء على بلاغ تلقته مديرية الثقافة والفنون لولاية خنشلة من قبل الجمعية الثقافية لحماية التراث ببلدية بوحمامة تفيد بوجود قطعة حجرية يرجح أنها نقيشة تعود للفترة القديمة تم العثور عليها بإحدى المزارع المتواجدة بقرية ثنية لعبار ببلدية لمصارة".

وتم استنادا للمتحدث تكليف مدير المتحف العمومي الوطني الإخوة الشهداء بولعزيز بخنشلة برفقة إطارات من المديرية المحلية للثقافة والفنون بالتنقل إلى مكان تواجد القطعة الأثرية أين تمت معاينتها والتأكد من أنها ذات أهمية تاريخية وأثرية كونها نقيشة تحتوي على حروف ليبية قديمة تعود إلى الفترة النوميدية.

وأضاف نفس المصدر، أن النقيشة الحجرية التي تم اكتشافها بطريقة فجائية أثناء عملية حرث قطعة فلاحية بإقليم بلدية لمصارة تتميز بمقاسات طولها 1.30 متر وعرض 60 سنتيمتر تحتوي على أربعة أسطر للأبجدية الليبية القديمة التي كانت منتشرة في مقاطعات شمال إفريقيا.

وسيتم عرض هذه النقيشة الحجرية على مستوى المتحف الوطني العمومي الإخوة الشهداء بولعزيز بخنشلة لإثراء رصيد هذه المؤسسة المتحفية ووضع هذه القطعة الأثرية القديمة تحت تصرف الطلبة والباحثين في التاريخ وعلوم الآثار.