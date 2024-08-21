بيان هام لفائدة الوكالات السياحية لتنظيم الحج

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، الوكالات السياحية الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1446ه/ 2025 م، من أجل التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للحج.

وجاء في بيان للديوان، "يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1446هـ / 2025م، أنه في إمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للحج :http://bawabetelhadj.dz، وذلك ابتداء من اليوم 21 أوت 2024، مقابل دفع مبلغ 5.000,00 دج لحساب الديوان الوطني للحج والعمرة (رقم 001006210300000088/64) المفتوح لدى البنك الوطني الجزائري – وكالة الأبيار".

وأوضح المصدر ذاته أن "الملف يودع يدويا في ظرف مغلق يحمل عبارة تنظيم عملية الحج لموسم 1446هـ 2025م، ولاية المقر الرئيسي للوكالة.. لا يفتح) لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة – مديرية نشاط الحج – المديرية الفرعية لتنظيم الحج الكائنة بشارع محمد عليلات بجوار مسجد عبد الحميد بن باديس – القبة بالعاصمة".

وللإشارة حدد الديوان آخر أجل لاستلام يوم 02 سبتمبر القادم على الساعة العاشرة صباحا.