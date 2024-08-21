نوير و"المانشافت" .. نهاية القصة

أعلن الحارس الألماني، مانويل نوير (38 سنة)، اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب ألمانيا بعد 15 سنة من تمثيل بلده، لتنتهي رحلة واحد من أفضل حراس "المانشافت" تاريخياً، الذي حقق لقب بطولة كأس العالم 2014، في البرازيل، وكان أحد أبرز الأسباب في نجاح ألمانيا في البطولات العالمية والقارية خلال سنوات لعبه.

وظهر نوير (38 سنة)، الأربعاء، في فيديو خاص عبر حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، ليوجه رسالة للجماهير الألمانية، معلناً نهاية رحلته مع المنتخب، وقال: "كان لا بد أن يأتي هذا اليوم في وقت ما، اليوم تنتهي مسيرتي مع المنتخب الألماني، كل من يعرفني يعلم أن هذا القرار لم يكن سهلاً بالنسبة إليّ".

وتابع نوير رسالته في الفيديو، قائلاً: "شاركت لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً أمام الإمارات العربية المتحدة، وكنت متوتراً للغاية في ذلك الوقت، عشت كثيراً من لحظات الصعود والهبوط، ولكن يبقى الحدث الأبرز التتويج بلقب كأس العالم في البرازيل. عندما أنظر إلى الوراء اليوم، أنا فخور جداً وممتن لأنني وقفت مع زملائي في الملعب، وكنت قائداً لمدة سبع سنوات".

وأضاف نوير في رسالته الأخيرة، قائلاً: "لتتويج مسيرتي، تمكنت من العودة من الإصابة واللعب في بطولة أوروبا على أرضنا، أود أن أشكر جميع موظفي الاتحاد الألماني لكرة القدم الذين رافقوني، وخصوصاً المدربين ومدربي حراس المرمى، والجهاز الفني، كنا عائلة واحدة، وكذلك زملائي الذين استمتعت معهم باللعب والتدريب، شكر خاص للجماهير لدعمها لي، كان الدعم حاضراً دائماً، أحببت ارتداء قميص المنتخب الألماني، شكراً جزيلاً".

يُذكر أن نوير بدأ مسيرته مع منتخب ألمانيا في عام 2009، وكانت بطولة يورو 2024 آخر البطولات الكبيرة التي يشارك فيها، ومن أبرز إنجازاته التتويج بلقب مونديال البرازيل 2014، والحصول على المركز الثالث في مونديال جنوب إفريقيا 2010، فيما فشل في حصد لقب بطولة اليورو في كل النسخ التي شارك فيها (من نسخة 2012 حتى 2024).