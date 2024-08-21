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مجتمع

نقل بحري: تأجيل رحلات باخرة "الجزائر 2"

21 أوت 2024 ()

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تأجيل بعض رحلات سفينة "الجزائر 2" بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفق بيان ذات المؤسسة، اليوم الأربعاء، فإن سوء الأحوال الجوية في عرض البحر اعترض سفينة "الجزائر 2" في طريقها نحو مرسيليا.

وحسب المصدر فإن البرنامج الجديد سيكون على النحول التالي:

تأجيل رحلة الجزائر-مرسيليا المبرمجة يوم 22 أوت إلى يوم 23 أوت على الساعة الرابعة مساء.

تأجيل رحلة  مرسيليا-الجزائر المبرمجة يوم 23 أوت إلى يوم 24 أوت على الساعة الثالثة مساء.

تأجيل رحلة  الجزائر-أليكانتي المبرمجة يوم 24 أوت إلى يوم 25 أوت على الساعة السادسة مساء.

 

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