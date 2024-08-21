رقم قياسي جديد لرونالدو

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق قناته الخاصة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "UR · Cristiano".

سرعان ما حظيت القناة بترحيب كبير، حيث تجاوز عدد المشتركين فيها المليون خلال أقل من ساعة من تدشينها. كما سجل رونالدو رقماً قياسياً جديداً بوصول القناة إلى 100 ألف مشترك في أقل من 20 دقيقة من الإطلاق.

وستشهد القناة أحاديث اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما حول "شغفه الأعظم" في إشارة إلى كرة القدم، وفقا للإعلان الترويجي لها، بالإضافة إلى "اهتماماته الأخرى، بما في ذلك الأسرة والصحة والتغذية والإعداد والتعافي والتعليم والأعمال التجارية".

ويعد لاعب النصر السعودي حاليا الشخص الأكثر متابعة على الشبكات الاجتماعية، بـ917 مليون متابع عبر المنصات المختلفة، بينما يسعى إلى إكمال هذا الرقم إلى المليار.