توقيف مشعوذ بعين الدفلى

أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة العطاف بولاية عين الدفلى مشعوذ كان يستغل وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي والتواصل مع زبائنه.

ووفق بيان أمن ولاية عين الدفلى فإن "توقيف المشتبه فيه تم وفقا لخطة أمنية دقيقة إثر وقوف عناصر ذات الفرقة على وقائع تؤكد قيام أحد الأشخاص بممارسة أفعال السحر والشعوذة والترويج لها عبر الأنترنت، جهود عناصر الشرطة بالتنسيق مع نيابة الجمهورية كللت بتوقيف المعني إضافة إلى ضبط عدة أغراض مشبوهة وأعشاب مجهولة المصدر تستعمل في نشاطه الإجرامي وذلك بعد تفتيش مسكنه".

وأنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية ممارسة أفعال السحر والشعوذة من أجل الحصول على منافع مالية والترويج لها عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال وحيازة وتداول صور وفيديوهات مخلة بالآداب العامة، مع تقديمه أمام الجهة القضائية المختصة.