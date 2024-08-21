مرسوم يعدل ساعات العمل بالجنوب خلال 4 أشهر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد ساعات العمل في ولايات الجنوب خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى 30 سبتمبر من كل سنة.

وحسب المرسوم رقم 24-272 المؤرخ في 13 أوت 2024 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 97-59 المؤرخ في 9 مارس سنة 1997، الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فإن تنظيم ساعات العمل في ولايات أدرار، تامنغست، إيليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة، يحدد للفترة الممتدة من أول جوان إلى 30 سبتمبر، من يوم الأحد إلى يوم الخميس كما يأتي: من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة (صباحا) ومن الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الساعة الثالثة بعد الزوال (مساء)، حيث تخصص نصف ساعة للاستراحة من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة والنصف.

للتذكير فإن ساعات العمل في بقية أشهر السنة تكون كما يلي:

صباحا: من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة

مساء: من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة والنصف

تخصص ساعة واحدة للاستراحة من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.