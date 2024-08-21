هذا ما تمنحه الدولة لتحفيز منتجي سمك البلطي

هذا ما تمنحه الدولة لتحفيز لمنتجي سمك البلطي

حددت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في قرار وزاري مشترك شروط وكيفيات الاستفادة من العلاوة التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي.

جاء هذا في قرار وزاري مشترك حمل توقيع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وبموجب هذا القرار فإن منتجي سمك البلطي يستفيدون من علاوة تحفيزية قدرها 50 دج لكل كيلوغرام واحد من سمك بلطي ينتج.

وبالنسبة لشروط الاستفادة من هذه العلاوة التحفيزية، فإنه يجب أن تكون ممارسة نشاط تربية المائيات مرخصا بها، أن تتجاوز كمية الانتاج 400 كيلوغراما لكل عملية قنص، أن يكون الوزن الأدنى على الأقل 250 غراما للوحدة من سمك البلطي الأحمر وأن يساوي أو يفوق الحجم التجاري الأدنى لسمك البلطي (تيلابيا نيولتيكا) 18 سنتيميترا للوحدة.

وعن كيفية الاستفادة من العلاوة التحفيزية، فإنه يودع طلب الاستفادة منها على مستوى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة اقليميا مرفقا بملف يتضمن عددا من الوثائق. كما يمكن ارسال الملف رقميا.

وحسب النص ذاته، فإنه تتم معاينة عملية قنص سمك البلطي والكمية التي تم انتاجها من طرف موظفين اثنين في الصيد البحري وتربية المائيات مؤهلين وكذا ممثل الغرفة الولائية المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.

وتدفع العلاوة التحفيزية لمنتجي سمك البلطي المستفيدين على عاتق ميزانية الدولة عن طريق المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة اقليميا.



