وزير التربية يستقبل المشاركين في أولمبياد الرياضيات

استقبل وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، رفقة المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، محمد الصغير سعداوي، الأربعاء بمطار هواري بومدين الدولي، الفريق الوطني الذي شارك في الطبعة الواحدة والثلاثين من منافسة الأولمبياد الافريقية للرياضيات بعنوان سنة 2024، والتي احتضنتها جامعة ويتواترسراند بمدينة جوهانسبرغ بجنوب افريقيا، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 أوت 2024.

وفي تصريح للاعلام، أشار الوزير إلى أن "الفريق الجزائري المتكون من ستة (6) تلاميذ ( 3 إناث و3 ذكور)، قد شارك في هذه الدورة بمعية فرق من 27 دولة إفريقية، وتمكن من الحصول على 186 نقطة والمحافظة على المرتبة الثانية على المستوى القاري، حيث فاز الفريق بست (6) ميداليات ذهبية، وفضيتان و ميدالية برونزية، كان نصيب الإناث منها (3) ميداليات ذهبية وواحدة فضية، عن فئة الأولمبياد الإفريقية للإناث، كما حاز التلميذ دراش شمس الدين عبد العالي الذي تحصل على ميدالية ذهبية، على لقب ملك إفريقيا رفقة تلميذين آخرين، وانفردت التلميذة لرينونة سلمى بلقب ملكة الأولمبياد الإفريقية والتي تحصلت على ميدالية ذهبية ثانية متصدرة ترتيب الإناث قاريا".

وعليه، أضاف بيان للوزارة، "قدم الوزير تهانيه الحارة للتلاميذ ومؤطريهم على النتائج المشرفة التي حققوها في هذه المنافسة، متمنيا لهم التألق في قادم المنافسات القارية والإقليمية والدولية، كما أكد على المجهودات التي تبذلها الدولة في السنوات الأخيرة لهيكلة هذا الملف، وللاهتمام بالناشئة وترقية النخب المدرسية والاعتناء بها ورعايتها".