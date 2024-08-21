البويرة: وفاة شخصين في حادث اصطدام تسلسلي لعدة مركبات بمنحدر جباحية

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة حصيلة نهائية في الحادث المروري الذي وقع مساء اليوم بمنحدر الجباحية وتمثل في اصطدام لعدة مركبات متبوع بحريق في 02 وفاة و 04 جرحى

وحسب بيان خلية الاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية أنه تدخلت مصالحنا لهذا الحادث على الساعة 18سا59د ممثلة في وحدة الجباحية مدعمة بوحدة القطاع عمر و الوحدة الرئيسية

وكشف ذات البيان أنه تم اسعاف الجرحى و نقلهم الى مستشفى الأخضرية فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث

وتم التأكيد على أن العملية تمت تحت قيادة مدير الحماية المدنية .



