آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

البويرة: وفاة شخصين في حادث اصطدام تسلسلي لعدة مركبات بمنحدر جباحية

21 أوت 2024 ()
+ -

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة حصيلة نهائية في الحادث المروري الذي وقع مساء اليوم بمنحدر الجباحية وتمثل في اصطدام لعدة مركبات متبوع بحريق في 02 وفاة و 04 جرحى
وحسب بيان خلية الاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية أنه تدخلت مصالحنا لهذا الحادث على الساعة 18سا59د ممثلة في وحدة الجباحية مدعمة بوحدة القطاع عمر و الوحدة الرئيسية
وكشف ذات البيان أنه تم اسعاف الجرحى و نقلهم الى مستشفى الأخضرية فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث
وتم التأكيد على أن العملية تمت تحت قيادة مدير الحماية المدنية .

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    هزة أرضية في المدية

    5644 قراءة
  • 3

    شحن أول حمولة من الـ "فيول" إلى لبنان

    4054 قراءة
  • 4

    قهوة: الحكومة تسقف السعر وتحدد هوامش الربح

    3802 قراءة
  • 5

    محاولة الانتحار الجماعي بقسنطينة .. الولاية توضح

    3665 قراءة