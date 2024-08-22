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رئاسيات: أجندة اليوم الثامن من الحملة الانتخابية

22 أوت 2024 ()

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يواصل المترشحون الثلاثة وممثليهم، في تقديم برامجهم الانتخابية لليوم الثامن، لغرض إقناع المواطنين.

 وفي ما يلي أجندة اليوم الثامن من الحملة الانتخابية لرئاسيات الثامن سبتمبر:

 - تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش،  بالمتحف الوطني العمومي عبد المجيد مزيان في ولاية الشلف (10.00 سا).

 - لقاء تفاعلي مع ممثلي الحركة الجمعوية والتنظيمات الوطنية تحت إشراف مدير الحملة الوطنية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون،  بقاعة سينما الجزائر في الجزائر العاصمة (14.00 سا).

 - تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني شريف، بولاية المدية (صباحا) وآخر بولاية البليدة (مساء).

 - تجمع شعبي لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، بدار الشباب "حسان الحساني" ببلدية بوزريعة في الجزائر العاصمة (15.30 سا).

 - تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بقاعة المحاضرات الكبرى "ساسي حسين" بولاية بسكرة (17.00 سا).

 - تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بقاعة السينما "ميزاب" بولاية غرداية (09.30 سا).

 - تجمع شعبي لجبهة المستقبل بالولاية المنتدبة بريكة (10.00 سا)، وآخر بولاية بسكرة (17.00 سا).

 - نشاط جواري لحزب "صوت الشعب" ببلدية برج بونعامة في ولاية تيسمسيلت (10.00 سا).

 - تجمع شعبي لحزب "تجمع أمل الجزائر" بالمركز الثقافي الاسلامي في ولاية الشلف (21.00 سا).

- تجمع شعبي للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بقاعة السينما "السعادة" في ولاية وهران (09.00 سا).

 - تجمع شعبي لحزب جبهة النضال الوطني بقاعة السينما ببلدية بن مهيدي في ولاية الطارف (11.00 سا).

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