رئاسيات: أجندة اليوم الثامن من الحملة الانتخابية

يواصل المترشحون الثلاثة وممثليهم، في تقديم برامجهم الانتخابية لليوم الثامن، لغرض إقناع المواطنين.

وفي ما يلي أجندة اليوم الثامن من الحملة الانتخابية لرئاسيات الثامن سبتمبر:

- تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش، بالمتحف الوطني العمومي عبد المجيد مزيان في ولاية الشلف (10.00 سا).

- لقاء تفاعلي مع ممثلي الحركة الجمعوية والتنظيمات الوطنية تحت إشراف مدير الحملة الوطنية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، بقاعة سينما الجزائر في الجزائر العاصمة (14.00 سا).

- تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني شريف، بولاية المدية (صباحا) وآخر بولاية البليدة (مساء).

- تجمع شعبي لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، بدار الشباب "حسان الحساني" ببلدية بوزريعة في الجزائر العاصمة (15.30 سا).

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بقاعة المحاضرات الكبرى "ساسي حسين" بولاية بسكرة (17.00 سا).

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بقاعة السينما "ميزاب" بولاية غرداية (09.30 سا).

- تجمع شعبي لجبهة المستقبل بالولاية المنتدبة بريكة (10.00 سا)، وآخر بولاية بسكرة (17.00 سا).

- نشاط جواري لحزب "صوت الشعب" ببلدية برج بونعامة في ولاية تيسمسيلت (10.00 سا).

- تجمع شعبي لحزب "تجمع أمل الجزائر" بالمركز الثقافي الاسلامي في ولاية الشلف (21.00 سا).

- تجمع شعبي للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بقاعة السينما "السعادة" في ولاية وهران (09.00 سا).

- تجمع شعبي لحزب جبهة النضال الوطني بقاعة السينما ببلدية بن مهيدي في ولاية الطارف (11.00 سا).