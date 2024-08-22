سفينة "عين أكر" في طريقها إلى لبنان

غادرت صباح اليوم الخميس، سفينة "عين أكر" محملة بـ 30 ألف طن من مادة الفيول نحو لبنان تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإمداد لبنان بالكميات اللازمة من مادة الفيول من أجل تشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح حسين بلعابد رئيس الوحدة المينائية للشرق (نشاط التسويق سوناطراك-سكيكدة) بأن عملية شحن مادة الفيول على متن ناقلة الفيول “عين أكر” التابعة لشركة هيبروك للنقل البحري (أحد فروع سوناطراك) قد "انطلقت ليلة أول أمس الثلاثاء بالميناء البترولي لسكيكدة لتستمر لمدة 18 ساعة حيث انتهت العملية حوالي الساعة الثالثة والنصف من مساء أمس الأربعاء".

وقد تمت عملية الشحن وفقا للمتحدث ذاته على مستوى الرصيف “أن – بي 2) بالميناء البترولي لسكيكدة مشيرا إلى أنه عقب انتهاء عملية الشحن تم "انتظار بضع ساعات لاستكمال الإجراءات التقنية التجارية والإجراءات الأمنية قبل تحرير الباخرة وانطلاقها نحو وجهتها".

وقد تكفلت بهذه العملية فروع سوناطراك وبالأخص مصفاة سكيكدة ونشاط التجارة سوناطراك وشركة تسيير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات، حسب ما ذكره حسين بلعابد.