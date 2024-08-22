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مجتمع

حوادث المرور: 7 وفيات خلال يوم واحد

22 أوت 2024 ()
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كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

 وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 3607 تدخل بمعدل تدخل كل 23 ثانية.

 وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 198 تدخل، أسفر عن تسجيل 07 وفيات و246 جريح.

 أما بالنسبة لحوادث الغرق، فقد سجلت مصالح الحماية، 923 تدخل تم من خلالها إنقاذ 710 أشخاص فيما تم تسجيل حالتي وفاة على مستوى الشواطئ، وذلك بكل من ولايتي جيجل وسكيكدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة غرق بالمجمعات المائية.

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