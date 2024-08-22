رحيل مصور الرؤساء وشاهد على العصر

توفي اليوم طاهر عبد الله عن عمر ناهز 81 سنة بعد مسار طويل في التصوير الصحفي، لفائدة وكالة الأنباء الجزائرية والعديد من الجرائد الجهوية والوطنية.

وشارك الراحل في تصوير أول حوار مع مسؤول "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، وكانت آخر محطة بجريدة "كاب واست" أين حظي بالتكريم سنة 2022 عرفانا لمساره في مجال الصورة الصحفية وتخليده لأحداث مهمة في جزائر الاستقلال كزيارات الرئيس الراحل هواري بومدين وزيارة الشاذلي بن جديد لفرنسا وتغطية نهائي كأس العالم لكرة القدم في اسبانيا و المكسيك وأحداث أخرى لا تقل أهمية.

ولد الراحل سنة 1943 واشتغل في مطار وهران بعد الاستقلال قبل التحاقه ببنك القرض الشعبي الجزائري، أين تعرف صدفة على ناصر مهل الوزير الأسبق صحفي وكالة الأنباء الجزائرية الذي اقترح عليه توظيفه في مكتب الوكالة بوهران.

وكانت بداية لمغامرته في مجال التصوير الصحفي وملازمته لصحفيين كبار في الوكالة.

بعد تقاعده لم يستطع الابتعاد عن عالم الإعلام بحيث ساهم في انطلاق العديد من المشاريع الإعلامية الخاصة على غرار " لوكوتيديان وهران" ثم انتقل إلى يوميتي "صوت الغرب و "لافوا دو لوراني" لغاية توقفها عن الصدور وكانت آخر محطة بيومية "كاب واست" الجهوية أين حظي بتكريم خاص من طرف رفاق الدرب بمبادرة من حفيظة بنارماس مالكة الجريدة بحضور كل زملائه الذين تقاسم معهم الحلو والمر في مهنة المتاعب، خاصة أوقات فترة الإرهاب و صور المجازر في الجهة الغربية.

ورافق الصحفي سعيد اسعد لإجراء أول حوار صحفي مع أحمد بن عيشة، مسؤول الجماعة الإسلامية المسلحة "جيش الإنقاذ" بنواحي الشلف بعد الهدنة و تطبيق قانون الرحمة.