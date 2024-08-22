مخطط وقائي لمكافحة جدري القردة

أكد المدير العام للمعهد العالي للصحة العمومية، البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، اليوم الخميس، أن الجزائر وضعت مخطط وقائيا تفاديا لتسجيل حالات إصابة بمرض جدري القردة.

وأوضح بوعمرة، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه لا وجود لأشخاص يشتبه إصابتهم بالداء، داعيا إلى ضرورة إدراك خصائص الفيروس في إطار الإحترازات الوقائية.

وأضاف قائلا "للجزائر تجربة كافية للتصدي لحالات جدري القردة، ولابد من تفعيل خطة استجابة قوية لمجابهة الوباء الذي مس عدة بلدان إفريقية وأوروبية."

وقال ذات المتحدث، إن طريقة انتقال المرض محدودة ولا تشكل خطرا قويا على الصحة العمومية، على اعتبار أن هناك علاجا خاصا يتم التكفل من خلاله بالمرضى المصابين.

وأشار البروفيسور بوعمرة، إلى التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية قصد التحكم في العمليات الوقائية لمجابهة مختلف الأمراض والأوبئة وبالتالي حماية الصحة العمومية من المخاطر.