أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها في الجلسات الـ4 السابقة، وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميًا، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة في أسواق النفط.

وتلقّت أسعار الخام دعمًا من انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية، على الرغم من قلق المستثمرين بشأن توقعات الطلب العالمي خاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يضيف نفس المصدر.

وبحلول الساعة 07:17 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.13%، لتصل إلى 76.15 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.01%، لتصل إلى 71.93 دولارًا للبرميل.