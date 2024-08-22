جدري القردة: كاميرات حرارية لمراقبة المعابر الحدودية

أوضح وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم، في تصريح للصحافة على هامش فعاليات اليوم الدراسي حول مضادات الميكروبات، الذي نظمته وزارة الصحة بالعاصمة، أن وزارته اتخذت إجراءات وقائية لمواجهة فيروس جذري القردة.

الوزير قال أنها نفس الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل للتصدي لفيروس كوفيد 19 ، "البرنامج الذي حددناه منذ سنوات لدى مواجهتنا لفيروس كورونا، اعتمدناه مع جذري القردة، و ذلك من خلال مراقبة المناطق والمعابر الحدودية، يضيف سايحي، مؤكدا على أنهم حريصين على المعاينة الصحية لجميع القادمين من كل دول العالم عن طريق الكاميرات الحرارية، و هي عبارة عن أجهزة تتولى بالتصوير باستخدام الأشعة تحت الحمراء بدلا عن الضوء المرئي، خاصة وأن من أعراض الحالات المشتبهة إصابتها بمرض جدري القردة يمثله ارتفاع في درجة حرارة الجسم لديهم .

أما في حالة تسجيل حالات إصابة بجذري القردة بالجزائر، فيضيف وزير الصحة قائلا بأن "الأدوية التي يتم اللجوء إليها للعلاج متوفرة، كما أننا وضعنا مستشفيات مرجعية للتكفل بالحالات التي قد يتم تسجيلها لا قدر الله" يقول سايحي، مشيرا إلى أن الجزائر التي كافحت في وقت الكوفيد ، لها الوسائل الضرورية لمكافحة أي فيروس.