تسوية العقار الفلاحي.. شرفة يطمئن الفلاحين

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، الفلاحين بتسوية كل الوضعيات العالقة من أجل تأمينهم وتشجيعهم على مواصلة وزيادة الإنتاج.

وأفادت وزارة الفلاحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على" الفايسبوك"، اليوم، أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، شرع، اليوم الخميس، في زيارة عمل وتفقد لولاية تيبازة أين عاين مستثمرات ومشاريع تابعة لقطاع الفلاحة.

واستهل الوزير زيارته رفقة والي الولاية، بمعاينة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 11 المتخصصة في الكروم والأشجار المثمرة، حيث استمع إلى عرض حول أهم مكونات ومؤشرات القطاع بهذه الولاية التي تحتوي على مساحة فلاحية اجمالية مقدرة ب 170.700 هكتار، كما تشهد تنوعا كبيرا في المنتجات بفضل تنوع الزراعة فيها من جبلية و سهلية.

وقد تعرض فلاحو الولاية إلى خسائر مادية كبيرة بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في 25 ماي من العام الفارط، والتي أسفرت عن تضرر أبنية ومساحات زراعية بالإضافة إلى عدد من موانئ الصيد الصغيرة.

وفي عين المكان، تطرق الوزير لملف تسوية العقار الفلاحي، حيث "طمأن الفلاحين بتسوية كل الوضعيات العالقة من أجل تأمينهم وتشجيعهم على مواصلة وزيادة الإنتاج، مؤكدا أن القدرات الزراعة المتوفرة في البلاد تؤهلنا لإنتاج كل احتياجاتنا الغذائية ووقف الاستيراد"، يضيف البيان.