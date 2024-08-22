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العدوان الصهيوني محور لقاء بين عطاف والسفيرة الأمريكية

22 أوت 2024 ()

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استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه "إضافة إلى المسائل المُتعلقة بالتعاون الثنائي، سمح اللقاء ببحث مُستجدات الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، لاسيما التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".

 وفي هذا الصدد، يضيف البيان، "جدد الوزير أحمد عطاف التزام الجزائر، من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، بدعم كافة الجهود الرامية إلى تفعيل وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، والمُساهمة في بلورة حلول سلمية لمختلف بؤر الأزمات والنزاعات التي تشهدها فضاءات انتماء بلادنا".

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