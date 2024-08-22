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مجتمع

أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

22 أوت 2024 ()

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نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية وتسجيل موجة حر بعدد من ولايات الوطن.

النشرية الجوية الخاصة الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أشارت إلى تساقط أمطار تصل كميتها 15 ملم  ابتداء من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية  الساعة العاشرة ليلا، تميز كل من ولايات، سعيدة، تيارت، تسمسيلت، المدية، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، عين الدفلى، سيدي بلعباس، تلمسان .

 وفي تنبيه لذات المصالح، ستشهد كل من ولايات: المسيلة، الجلفة، الأغواط، تيارت، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، النعامة، تلمسان، بشار، برج باجي مختار و إن قزام رعودا بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

  أما بالنسبة لولايتي أدرار وإن صالح ستشهدان طقس حار من بداية التاسعة صباحا وإلى غاية الساعة السادسة مساءا.

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