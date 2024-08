Vers la fin de la vente des antibiotiques sans ordonnance

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a souligné aujourd'hui la gravité de la situation concernant l'utilisation irrationnelle des antibiotiques sans prescription médicale, précisant que ces médicaments doivent être prescrits uniquement par un médecin.

Lors de son discours à la journée d'étude sur les antibiotiques, organisée au siège du ministère à Alger, le ministre a évoqué le phénomène de l'automédication répandu parmi de nombreux Algériens, qui choisissent eux-mêmes des antibiotiques pour traiter des infections mineures qui ne nécessitent pas ces médicaments. Cette pratique conduit ensuite à une résistance aux antimicrobiens, rendant ces médicaments inefficaces en cas de besoin réel. Le ministre a déclaré : « En tant qu'autorité, nous visons à interdire la vente non régulée des antimicrobiens en pharmacie sans prescription médicale ».

De son côté, le professeur Ryad Mahiaoui, chef du service d'anesthésie et de réanimation à l'hôpital spécialisé Dr. Maouche Mohand Amokrane à Alger, a déclaré à "El Khabar" que le recours à l'automédication et la prise d'antibiotiques sans consultation médicale représentent un danger grave pour la santé des Algériens. Il a mentionné que de nombreux patients se sont présentés à son service après avoir pris divers antimicrobiens pendant 10 jours, passant d'un antimicrobien à un autre tous les 3 jours jusqu'à utiliser les plus puissants, atteignant un stade où aucun médicament n'était plus efficace. Il a précisé que ces cas ont laissé les équipes médicales impuissantes, sans solution médicale.

Le professeur a donc appelé à une utilisation rationnelle des antimicrobiens, soulignant qu'ils ne doivent être administrés qu'après analyse des bactéries par des laboratoires spécialisés, afin de prescrire le médicament approprié. « Sans analyses et sans diagnostic de la bactérie ayant infecté le patient, il est impossible de prescrire le bon antibiotiques ».