المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030

أعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، عن مصادقة رئاسة الجمهورية، على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر 2025-2030، التي تعتبر المرجعية الوطنية والإطار المحدد لتجسيد مسار التحول الرقمي في الجزائر.

واعتبرت الوزيرة، في بيان، المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "حدثا تاريخيا في بلادنا، باعتبارها الأولى من نوعها في الجزائر".

وحسب ذات المصدر ترتكز الاستراتيجية على خمسة محاور هي: البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TIC)، المورد البشري، التدريب والبحث والتطوير، الحوكمة الرقمية، الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي.

كما ترتكز هذه الاستراتيجية على أساسين هما: الإطار القانوني والتنظيمي والأمن المعلوماتي.