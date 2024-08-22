البنك الوطني الجزائري يحذر

حذر البنك الوطني الجزائري، اليوم الخميس، من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث باسمه وتدعي أنها تقدم قروضا.

ودعا البنك، في بيان، إلى "عدم مشاركة أو إعادة نشر مثل هذه المنشورات، حتى لا تساهموا في انتشارها"، مذكرا بـ"ضرورة تحرّي صدق المعلومات من مصدرها الرسمي والموثوق قبل نشرها، من مديرية الاتصال سواء في استيفاء الخبر أو الاستفسار عن قضايا في حاجة إلى توضيح".

وختم البنك الوطني الجزائري في بيانه: "نرحب بكم على مستوى كل وكالاتنا الموزعة عبر كامل التراب الوطني، أو زيارة إحدى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي".