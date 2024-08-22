غلق جزء من هذا الطريق الحيوي بالعاصمة

أعلمت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الخميس، كافة مستعملي الطريق الوطني رقم - 01- في الاتجاهين (اتجاه الجزائر نحو بليدة - اتجاه بليدة نحو الجزائر)، أنه سيتم غلق جزء من الطريق في الاتجاهين، من ليلة الجمعة 23 أوت 2022 (الواحدة صباحا)، إلى غاية ليلة الأحد 25 أوت 2024 (الخامسة صباحا)، وذلك من أجل إنجاز أشغال وضع عوارض الجسر الخاصة بالمحول (RN63/RN01) السحاولة - بئر خادم.

ووفق بيان مصالح الولاية فإن الأشغال ستكون خلال الأوقات التالية:

بالنسبة لليلة الجمعة 23/08/2024 ابتداء من الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الساعة السابعة صباحا.

بالنسبة لليلة السبت 24/08/2024 ابتداء من الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الساعة السادسة صباحا.

بالنسبة لليلة الأحد 25/08/2024 ابتداء من الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا.

وحسب ذات المصدر فإن حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم -01- تحول في كل اتجاه، على المحاور التالية، وذلك حسب التوجه من:

الجزائر نحو البليدة: تحول حركة المرور ابتداء من مدخل "تيقصراين" عبر مدخل وسط الطريق المركزي نحو بئر خادم بعدها التوجه إلى الجسرRN63، ثم إلى الطريق الوطني رقم 01.

البليدة نحو الجزائر: تحول حركة المرور على اليمين نحو الطريق الاجتنابي المحاذي لمسجد مالك بن نبي (جنان العافية)، ثم إلى الطريق الوطني رقم 01.