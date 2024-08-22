الحوثي: نظام المخرن عميل وخائن

وصف قائد حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، النظام المغربي ب"العميل والخائن والمتواطئ مع العدو الصهيوني".

وقال الحوثي خلال كلمة متلفزة اليوم الخميس: "هناك تحرك مستمر للشعب المغربي، على نقيض من الموقف الرسمي هناك، الموقف الرسمي للأسف الشديد عميل وخائن ومتواطئ مع العدو الإسرائيلي ورفع من مستوى تعاونه الاقتصادي مع الكيان الغاصب".

السيد القائد:

تحرك الشعب المغربي مستمر على نقيض موقف نظامه العميل..#سيد_القول_والفعل #الرد_آت pic.twitter.com/CYjCmX0tqW — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 22, 2024

في نفس السياق، جدد الحوثي التزام بلاده بنصرة قطاع غزة، مشددا على أن جبهات إسناد غزة مستمرة وردها آتٍ وموجع لكيان الاحتلال، معلناً أنّ اليمن سيواصل المسيرات التضامنية مهما كانت الظروف.

وأكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن الاحتلال ينفذ جريمة القرن بحق أهالي قطاع غزة منذ 321 يوماً، مشدداً على أن هذه الجريمة ترتكب بشراكة أميركية ودعم غربي.

وقال الحوثي إن "المسؤولية والواجب الديني والأخلاقي على المسلمين بحجم المظلومية الطويلة للشعب الفلسطيني والتخاذل، مسألة خطيرة".

وأكد الحوثي أن "التخاذل عن نصرة الشعب الفلسطيني خطر على الشعوب العربية والإسلامية وفرصة للأعداء"، لافتا إلى قرار الرئيس الكولومبي منع تصدير الفحم إلى كيان الاحتلال نصرةً لغزة، بينما "نرى أنظمة عربية تستمر بالتصدير للعدو".