تم اليوم الخميس بسيدي بلعباس تصدير حمولة من أنابيب البوليثيلان وحديد الخرسانة باتجاه موريتانيا، حسبما علم لدى مصالح الولاية.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال أن هذه العملية التي أشرف والي سيدي بلعباس سمير شيباني على إعطاء إشارة انطلاقها تخص أحد فروع مجمع "شي علي" الخاص الكائن بالمنطقة الصناعية لعاصمة الولاية بحضور كل من رئيس مفتشية أقسام الجمارك ومديرة التجارة وترقية الصادرات والمدير العام للمجمع.

وقدمت بعين المكان شروحات حول عملية الصنع والشحن والتصدير وآفاق الشركة في تصدير مختلف أنواع الأنابيب التي تستعمل في مشاريع إنجاز الشبكات والقنوات نحو الأسواق الإفريقية و الدولية.

ويأتي تصدير هذه الحمولة الموجهة لتجسيد مشاريع تنموية بموريتانيا عملا على تثمين فرص الاستثمار المتاحة بالولاية ومن أجل خلق الديناميكية الاقتصادية التي تسعى إليها السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وفق خلية الإعلام والاتصال.

وقد أشاد الوالي على الجهود المبذولة من طرف مجمع "شي علي" مؤكدا على تشجيع مثل هذه المبادرات ومرافقة مختلف الصناعيين والمستثمرين في تجسيد مشاريعهم بالولاية خصوصا مع وضع حيز الخدمة لمشروع توسعة المنطقة الصناعية بمساحة 54 هكتارا الذي يهدف إلى استقطاب عدد كبير من المتعاملين بهدف خلق فرص الاستثمار وفتح مناصب الشغل وجعل سيدي بلعباس قطبا صناعيا واستثماريا بامتياز، كما أشير إليه.