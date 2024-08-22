"الشعب ينتظر من المترشح تبون مواصلة الانجازات الكبرى"

أكد ابراهيم مراد، مدير حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الشعب الجزائري ينتظر من عبد المجيد تبون، مواصلة المشاريع والانجازات الكبرى التي اطلقها منذ 2019.

وقال مراد خلال اللقاء التفاعلي الذي جمعه مع ممثلي الحركة الجمعوية والتنظيمات الوطنية بقاعة سينما (الجزائرية)، في إطار فعاليات اليوم الثامن من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، أن عبد المجيد تبون ترشح للانتخابات "استجابة لنداء المواطنين والأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات" مضيفا أن "الشعب الجزائري ينتظر منه مواصلة المشاريع والانجازات الكبرى" في كافة المجالات.

وذكر بأن عبد المجيد تبون حقق خلال العهدة الرئاسية الأولى "مكاسب وانجازات هامة في جميع القطاعات" بفضل "تجسيده للالتزامات" التي تعهد بها أمام المواطنين وذلك بالرغم من "الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا".

وبعد أن ذكر أن دستور 2020 استحدث عدة مؤسسات، أبرز مراد أن المترشح الحر عبد المجيد تبون "يؤمن بالعمل الجماعي النبيل" لذلك "جعل من أولوياته تنظيم المجتمع المدني".

كما أبرز بذات المناسبة أن "المواطن هو المحور الأساسي لبرنامج السيد عبد المجيد تبون والذي --كما أضاف --"يعرف كل اهتماماته ومشاكله في كل ربوع البلاد".

وأضاف مراد في ذات الإطار انه من محاور برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون "ترقية إطار العيش للمواطن"، و"جعله عنصرا أساسيا يساهم إلى جانب كافة مؤسسات الدولة في الدفاع عن البلاد "كما يتضمن البرنامج --حسب المتحدث--"إعادة النظر في التقسيم الإقليمي للبلاد لتقريب المواطن من مركز القرار".

وخلص مراد بالقول أن الجزائر سترفع التحدي وستنتصر دائما، لا سيما "من خلال التجند والالتفاف حول المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون والذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر القادم".

للإشارة فقد قام مراد وطاقمه بعد هذا اللقاء بنشاط جواري بساحة البريد المركزي، أين تم شرح برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون لمختلف شرائح المجتمع.