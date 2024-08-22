عرض ترويجي لاتصالات الجزائر

أطلقت مؤسسة اتصالات الجزائر، عرضا ترويجيا لفائدة المشتركين في الجيل الرابع "إيدوم 4G"، للاستفادة من اتصال عالي التدفق بشبكة الأنترنت 4G وخدمة الهاتف الثابت.

ودعا بيان لذات المصالح، الى كتابة عرض Idoom 4G LTE بسعر 4500 دج فقط :

جهاز مودم 4G LTE مهدى.

150 جيغا حجم أنترنت مهدى، صالح لمدة 30 يوما.

مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي، الوطني ونحو شبكة Idoom 4G Volte

أجهزة مودم4G "مسترجعة" مقابل دفع مبلغ 1999 دج فقط:

جهاز مودم 4G LTE "مسترجع" مهدى ؛

150 جيغا حجم أنترنت مهدى، صالح لمدة 30 يوما ؛

مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني وشبكة Idoom 4G Volteحسب الكمية المتوفرة.

تعبئات جديدة بأحجام أكبر تتماشى واحتياجاتكم !

1 تيرا لكم ولعائلتكم

150 جيغا بسعر 1500 دج فقط

تعبئات الأنترنت Pass ابتداء من 100 دج

وصلاحيات تصل إلى غاية 06 أشهر !

اكتشفوا جميع التعبئات المتاحة عبر قسم " تسعيرة "

وبعد استهلاك حجم الأنترنت المعبأ ؟

تستفيدون من نفاذ غير محدود لشبكة الأنترنت و/أو لصفحات التواصل الاجتماعي

تفاصيل أكثر عبر قسم " تسعيرة ".

لديكم جهاز مودم وتريدون إعادة تفعيله ؟ باقة عرض Sim Only موجه لكم :

بسعر 200 دج، تتحصلون على :

شريحة Idoom 4G LTE

10 جيغا حجم أنترنت صالح لمدة 10 أيام

مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني شبكة Idoom 4G Volte

حددت فترة الالتزام بـ 12 شهرا، حيث يبقى جهاز المودم ملكا لاتصالات الجزائر طوال هذه الفترة.

في حالة عدم إجراء عملية التعبئة لمدة 6 أشهر متتالية، يتم فسخ اشتراككم IDOOM 4GLTE. إذا وقع ذلك خلال فترة الالتزام المقدرة بـ 12 شهرا، يتعين عليكم إرجاع جهاز المودم.