أمطار غزيرة على 16 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من تساقط أمطار غزيرة، تجتاح غرب البلاد.

ووفق نشرية خاصة، لذات المصالح، فإن تساقط أمطار تتراوح كمياتها ما بين 20 و40 ملم محليا، سيكون على ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، غليزان، معسكر، سعيدة، تيارت، النعامة، الأغواط والبيض، بالإضافة إلى الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، بشار، وعين قزام، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية 23:00 ليلا. فيما ستشهد ولايات أدرار وبرج باجي مختار، استمرار موجة الحر الشديدة، تتعدى 47 درجة تحت الظل، وذلك إلى غاية التاسعة ليلا.