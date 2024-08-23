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رئاسيات: برنامج اليوم التاسع من الحملة الانتخابية

23 أوت 2024 ()

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في يومها التاسع من الحملة الانتخابية، لازال المترشحون الثلاثة في سباق نحو تقديم برنامج ووعود لغرض إقناع المواطنين قبل اليوم الموعود 7 سبتمبر للظفر بمكانة رئيس الجمهورية للبلاد. 

وفي ما يلي أجندة اليوم التاسع من الحملة الانتخابية

– نشاط جواري لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بولاية جيجل (10.00 سا) وتجمع شعبي بولاية ميلة (16.00 سا).

– نشاط جواري لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بولاية النعامة (صباحاً) وآخر بولاية بشار (مساء).

– نشاطات جوارية لمدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، بولايات : عين الدفلى، الشلف، غليزان ومستغانم.

–  نشاط جواري لحزب جبهة التحرير الوطني ببلدية مروانة بولاية باتنة (15.00 سا).

– تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بمعهد التكوين المهني الشهيد "حسين مرخوفي" بولاية تقرت (18.00 سا ).

– تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بقاعة السينما "الكواكب" بولاية الجلفة (09.00 سا) وآخر ببلدية عين بوسيف بولاية المدية (17.00).

– تجمع شعبي لجبهة المستقبل بالقاعة متعددة الرياضات بمدينة بوسعادة (10.00 سا)، وآخر بدار الثقافة "محمد العيد آل خليفة" بولاية باتنة (16.30 سا).

– تجمع شعبي لحركة النهضة بقاعة "الرياض" بولاية المغير (18.00 سا).

– تجمع شعبي لحزب الفجر الجديد بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بولاية سكيكدة (صباحا).

 

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